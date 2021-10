In der Nacht von Mittwoch, 06.10.2021, auf Donnerstag, 07.10.2021, wurde im Industriegebiet in Weinsheim bei Prüm Baustahl vom Gelände einer Firma gestohlen.



Der Tatort befand sich in der Josef-Streif-Straße.

Es wurden unter anderem Abstandhalter für Baustahlmatten und Bewehrungsbügel gestohlen.



Hinweise zur Tat oder den Täter bitte an die Polizei Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



