Fußball: Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Tschechien - Türkei, Vorrunde, Gruppe F, Spieltag 3, Zahlreiche türkische Fans sehen sich beim Public Viewing auf dem Schlossplatz das EM-Fußballspiel zwischen der Türkei und Tschechien an. Nach dem Spiel ist es in der Fan Zone zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans gekommen, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. (zu dpa: «Messerangriffe in Fanzone - Anklage wegen versuchten Mordes») Foto: Christoph Schmidt/DPA