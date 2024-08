Polizisten führen einen Einsatz bei einer Flüchtlingsunterkunft durch, der laut Polizei mit dem Messerangriff auf dem Solinger Stadtfest in Zusammenhang steht. Bei einer Messerattacke am Freitagabend auf dem Stadtfest zum 650. Geburtstag der Stadt Solingen waren mehrere Menschen getötet und verletzt worden. (zu dpa: «Messerangriff Solingen: Festnahme in Flüchtlingsunterkunft») Foto: Christoph Reichwein/DPA