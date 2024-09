Nürnberg

Kriminalität

Messerangriff in Hochschule – Fahndung nach Unbekanntem

Von dpa

i Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (zu dpa: «Messerangriff in Hochschule - Fahndung nach Unbekanntem») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Ein Unbekannter soll in der Technischen Hochschule in Nürnberg einen Mann mit einem Messer verletzt haben. Die Fahndung läuft. Ermittler versuchen nun herauszufinden, was genau passiert ist.