Eppan

Im Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft herrscht Vorfreude auf den angekündigten Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel „Sie möchte der Mannschaft 'Hallo' sagen“, bestätigte Teammanager Oliver Bierhoff in Südtirol. „Meine Informationen sind, dass sie vorhat, am Sonntag bei uns vorbeizuschauen“, sagte Bierhoff in Eppan. Die Kanzlerin wolle bei ihrem Besuch im DFB-Teamhotel keine große Inszenierung, erläuterte Bierhoff. Besuche der Kanzlerin bei der deutschen Nationalmannschaft haben Tradition. Ob Merkel auch ein Spiel bei der WM in Russland besuchen wird, ist unbekannt.