Aus unserem Archiv

Berlin

Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer sind zu Beratungen über ihren Kurs für die entscheidende Woche der Koalitionsverhandlungen mit der SPD zusammengekommen. Die CDU-Vorsitzende wollte mit Seehofer in der Parteizentrale der Christdemokraten in Berlin erneut die gemeinsame Unionslinie abstecken, bevor später der SPD-Vorsitzende Martin Schulz dazustoßen soll. Von 20.00 Uhr an will die kleine Runde der 15 Spitzenunterhändler von CDU, CSU und SPD über erste Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen beraten.