Aus unserem Archiv

Davos

Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben in Davos für einen europäischen Weg in der Globalisierung geworben. Die „neue Globalisierung“ müsse verständlich und gerechter sein und den Menschen zugutekommen, forderte Macron vor dem Weltwirtschaftsforum. Sonst drohten in den kommenden Jahren weitere Erfolge der Nationalisten. Ohne US-Präsident Donald Trump zu erwähnen sagte Merkel: „Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.“