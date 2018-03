Merkel trifft Präsident Karsai

Aus unserem Archiv

Berlin

Arbeitsfrühstück mit der Kanzlerin: Angela Merkel hat sich am frühen Morgen mit Afghanistans Präsident Hamid Karsai im Kanzleramt getroffen. Hauptthema soll vor allem die neue Afghanistan- Strategie der Bundesregierung sein. Merkel und Karsai werden sich anschließend öffentlich zur bevorstehenden Afghanistan-Konferenz äußern, die morgen in London stattfindet. Im Laufe des Tages gibt Merkel zu diesem Thema auch eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Spätestens 2011 will Deutschland schrittweise mit dem Abzug der Bundeswehrsoldaten beginnen.