Paris

Merkel spricht vor Ukraine-Gipfel mit Putin

Vor dem Ukraine-Gipfel in Paris hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Einzelgespräch geführt. Über die Inhalte machte die deutsche Seite zunächst keine Angaben. Es war erwartet worden, dass Merkel den Mord an einem Georgier in Berlin anspricht, der zu einer diplomatischen Krise zwischen Deutschland und Russland geführt hat. Kurz vor der Abreise Merkels nach Paris hatte die Bundesregierung erneut eine „ernsthafte und unverzügliche Mitwirkung der russischen Behörden“ an der Aufklärung des Verbrechens gefordert.