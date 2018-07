Merkel spricht von „sehr ernster Diskussion“ in der Nato

Brüssel

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Beratungen in der Nato über die Lastenteilung als „sehr ernste Diskussion“ bezeichnet. Ob US-Präsident Donald Trump in einer Krisensitzung mit einem Austritt aus dem Bündnis gedroht hat, sagte sie nicht eindeutig. Auf eine entsprechende Frage antwortete sie: „Ich kann nur zusammenfassen, was das Ergebnis ist: Klares Bekenntnis aller zur Nato und eine deutliche Bereitschaft aller, angesichts veränderter Sicherheitslagen einen Beitrag zu leisten. Trump habe gefordert, dass die Lastenteilung sich verändern müsse.