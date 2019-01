Davos

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält heute die zentrale Rede am zweiten Tag des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos. Geplant sind auch Gespräche mit internationalen Unternehmern über Künstliche Intelligenz sowie ein Abendessen mit einer Ansprache Merkels zum Thema Europa. Aus Deutschland werden in Davos auch mehrere Bundesminister sowie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. So nimmt Wirtschaftsminister Peter Altmaier an einer Diskussion zur wirtschaftlichen Zukunft Europas teil.