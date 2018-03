Aus unserem Archiv

Jerusalem

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt ihren Israelbesuch heute mit bilateralen Gesprächen fort. Merkel will in Jerusalem Präsident Schimon Peres und die Oppositionsführerin Zipi Livni treffen. Die Kanzlerin ist außerdem mit deutschen und israelischen Wirtschaftsvertretern sowie Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen verabredet. Am Nachmittag erhält Merkel die Ehrendoktorwürde der Universität Tel Aviv.