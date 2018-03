Aus unserem Archiv

Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt nach den Verlusten für CDU und FDP bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern auf entschiedenes Handeln der schwarz-gelben Bundesregierung. Die Koalition müsse ihre Arbeit machen, sagte Merkel. Dies gelte für die Euro-Schuldenkrise, außerdem stünden auch bei der Pflegeversicherung Entscheidungen an. Bei der Landtagswahl in Schwerin hatte die CDU am Sonntag 5,7 Punkte verloren und 23,1 Prozent erreicht. Die FDP hatte mit 2,7 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag verfehlt.