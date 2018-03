Aus unserem Archiv

Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält auch nach der internationalen Afghanistan-Konferenz in London den Termin für einen Abzug der Bundeswehr vom Hindukusch offen. Ein Abzug ohne das Erreichen der Ziele wäre keine Übergabe in Verantwortung, sondern eine Aufgabe in Verantwortungslosigkeit. Das sagte Merkel der «Welt am Sonntag». Vorgestern hatte die Staatengemeinschaft in London vereinbart, mehr afghanische Sicherheitskräfte auszubilden und gemäßigte Taliban-Kämpfer zum Ausstieg zu bewegen.