Merkel in Brüssel: Schutz der Außengrenzen hat Vorrang

Brüssel

Kanzlerin Angela Merkel hat kurz vor dem EU-Gipfel den Schutz der europäischen Außengrenzen als vorrangiges Ziel der Flüchtlingspolitik unterstrichen. Beim Eintreffen in Brüssel betonte Merkel auch die geplante Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex und die Notwendigkeit, die sogenannte Sekundärmigration von Asylbewerbern innerhalb der EU zu begrenzen. Dieser Punkt ist im Asylstreit mit der CSU besonders wichtig. Innenminister Horst Seehofer will Asylbewerber, die bereits in einem anderen Land registriert sind, an den deutschen Grenzen zurückweisen – notfalls im nationalen Alleingang. Merkel will dagegen eine europäische Lösung.