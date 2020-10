Mercedes-Fahrer Bottas holt sich Pole Position in Imola

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich Startplatz eins für das Formel-1-Rennen in Imola gesichert.

Der WM-Zweite war in der Qualifikation 0,097 Sekunden schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton. Für den Finnen ist es die 15. Pole Position seiner Karriere. Im WM-Klassement liegt Bottas aber vor dem 13. Saisonlauf am Sonntag (13.10 Uhr/RTL und Sky) bereits 77 Punkte hinter dem führenden Weltmeister Hamilton. Als Dritter startet der Niederländer Max Verstappen im Red Bull in den Großen Preis der Emilia Romagna.

Sebastian Vettel kam bei der Startplatzjagd nicht über Rang 14 hinaus.

