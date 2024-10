Kuppenheim

Elektromobilität

Mercedes-Benz eröffnet mit Scholz Batterie-Recyclingfabrik

Von dpa

i Bundeskanzler Olaf Scholz (l, SPD) und Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Group AG, eröffnen die Mercedes-Benz Batterie-Recyclingfabrik, indem sie symbolisch ein Batteriemodul auf ein Fließband schieben. Mercedes-Benz hat im badischen Kuppenheim seine erste Recyclingfabrik für Batterien aus E-Autos eröffnet. (zu dpa: «Mercedes-Benz eröffnet mit Scholz Batterie-Recyclingfabrik») Foto: Uli Deck/DPA

Was passiert mit den alten E-Auto-Batterien? Mit Recycling können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden. Bei Mercedes geschieht das jetzt in einer neuen Fabrik in Baden-Württemberg.