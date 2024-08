Mercedes testet in Peking – Autonomes Fahren

Anzeige

SP-X/Peking. Mercedes hat die Zulassung zur Erprobung vollautomatisierter Fahrsysteme in Peking erhalten. Das Autopilot-System darf nun auf ausgewiesenen Strecken in der Innenstadt und auf dem Autobahnring der chinesischen Hauptstadt zum Einsatz kommen. Die Stuttgarter wollen vor Ort gemeinsam mit dem lokalen Partner We Ride die Hard- und Software künftiger automatisierter Level-4-Fahrsysteme für Privatfahrzeuge erproben. Bislang durfte Mercedes lediglich Level-3-Syteme in Peking testen, die nur zeitweise den menschlichen Fahrer am Steuer vertreten.

Mercedes darf in Peking vollautomatisiert fahren Foto: Mercedes-Benz

Holger Holzer/SP-X