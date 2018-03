Mendig/Bell dreht auf

Kein Teaser vorhanden

"Ich bin fassungslos, wie wir innerhalb von einer Minute eine Partie herschenken", sagte Metternichs Trainer Dominik Treis. Dabei hatte es lange Zeit gut für die Germania ausgesehen. Die Mendiger waren zwar besser gestartet und hatten in der siebten Minute durch Sebastian Mintgen einen Pfostentreffer, aber mit zunehmender Spieldauer bekamen die Platzherren immer mehr Zugriff auf die Partie. Nachdem Derrek Miles in der 32. Minute eine gute Gelegenheit per Kopf vergeben hatte, machte er es eine Minute später besser. Mustergültig spielte er Jonas Simek frei, und dieser ließ mit einem platzierten Flachschuss Mendigs Torhüter Jan Heinemann keine Chance.

In der zweiten Hälfte fiel die Entscheidung binnen einer Minute. Zuerst war es Jan Kreft (55.), der zum Ausgleich traf. Und eine Minute später ließ Thomas Nürnberg den Mendiger Anhang über die Führung jubeln. "Es ist das alte Lied, wir nutzen einfach unsere Chancen nicht", so Treis. wzi

SG Eintracht Mendig/Bell: J. Heinemann, Kossmann, Kreft, Ibragimov, Bembere, Bianco, Mintgen, Geisen, N. Heinemann, Nürnberg, Bolz.