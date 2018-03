Für Volker Mendel, Bürgermeister der VG Puderbach und Vorsitzender der Tafel Puderbach/Dierdorf, sind nicht Fehler in Organisationsstrukturen wie in Essen das Hauptproblem, sondern die Existenz der Tafeln selbst. „Das eigentliche Problem ist, dass unsere Industriegesellschaft nicht in der Lage ist, Menschen mit geringer Rentenhöhe beziehungsweise geringem Einkommen versorgen zu können. Es ist ein Armutszeugnis, dass wir Tafeln und Suppenküchen anbieten müssen.

Diese Bedürftigkeit dürfte es bei uns gar nicht geben“, macht er im Gespräch mit der RZ deutlich. Er erinnert zudem daran, dass es keinen Rechtsanspruch auf die Versorgung durch die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.