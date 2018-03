Meldezentrum ändert Prognosen ständig: Menschen weiter in Alarmbereitschaft

Das Rhein-Hochwasser steigt und steigt. Wenngleich das Mainzer Hochwassermeldezentrum in seiner Prognose zurückgerudert ist. Jetzt soll der Scheitelpunkt des Koblenzer Pegels am Samstag eintreten, mit bis zu 7,17 Metern. Am Mittwoch waren noch 7,74 Meter für den Freitag avisiert.

Am Donnerstagmorgen waren Teile der Bad Breisiger Rheinpromenade noch zu sehen. Aus den Kellern ragen vorsorglich Wasserschläuche. Foto: Jan Lindner

In den Rhein-Städten im Kreis Ahrweiler haben Anlieger und Feuerwehren vorgesorgt. Am Donnerstagvormittag teilten die Einsatzführer auf RZ-Anfrage mit: „Die Lage ist entspannt, es gibt keine besonderen Vorkommnisse.“ Allerdings sind alle Betroffenen weiter in Alarmbereitschaft.

Eine Sitzbank mitten im Rhein? Beinahe, denn der Damm am Brohler Hafen ist im Wasser verschwunden. Foto: Jan Lindner

In der Bad Breisiger Biergasse hat die Feuerwehr einen Steg gebaut, das gleiche hat die Stadt im Rheinpark getan. In Kripp ist das Hochwasserrollenboot im Einsatz und bringt Anwohner der Rheinallee zu ihren Häusern oder holt sie dort ab. Langsam läuft das Wasser auch in die Quellenstraße und in die Straße Auf der Schanze. Hier kommen die Anlieger derzeit noch ohne Feuerwehrtransport zu ihren Häusern.

Derzeit sieht es so aus, als bliebe der Hochwasserpegel unter der Marke von Anfang Januar. Damit dürften die Rhein-Anlieger fürs erste verschont bleiben.

Bürgertelefon Bad Breisig, Tel. 02633/475 31 32, Feuerwehreinsatzzentrale Remagen, Tel. 02642/212 11.