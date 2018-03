Aus unserem Archiv

Melbourne

Titelverteidigerin Serena Williams steht wieder im Endspiel der Australian Open. Die 28-jährige Amerikanerin setzte sich in Melbourne mit 7:6, 7:6 gegen die Chinesin Na Li durch. Na Li hatte zuvor in ihrem ersten Halbfinale bei einem Grand-Slam- Tennisturnier eine beachtliche Vorstellung geboten und vier Matchbälle abgewehrt. In ihrem fünften Finale im Melbourne Park trifft die viermalige Siegerin Serena Williams am Samstag auf die Belgierin Justine Henin oder die Chinesin Jie Zheng.