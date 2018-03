Meister Unzenberg verstärkt sich mit Piroth und Backes

Kein Teaser vorhanden

Trägt ab kommender Saison wieder das Unzenberger Trikot: Andre Piroth (rechts).

Foto: Hardy Beissel

Andre Piroth ist also wieder da – und zwar bei dem Klub, den er zwischen 2007 und 2010 selbst trainierte. Der Ex-Oberliga-Torjäger vom SC Idar-Oberstein führte Unzenberg 2009 in die Bezirksliga. Jetzt hat Markus Stelter das gleiche Kunststück mit den "Schwarz-Gelben" geschafft, das 6:0 vor sechs Tagen gegen Niederburg machte den Titel perfekt – und die Piroth-Rückkehr. "Danach war klar, dass Andre zu uns kommt", sagt Stelter, für den es kein Problem darstellt, dass Piroth den Klub bereits drei Jahre coachte: "Warum sollte das ein Problem sein? Andre ist ein sehr erfahrener Spieler, so ein Typ hat uns gefehlt." Piroth (33) hatte als Spielertrainer nach seiner erfolgreichen Zeit in Unzenberg zwei weniger gute Gastspiele in Niederburg und im Biebertal. Beim Unzenberger Lokalrivalen warf Piroth in der abgelaufenen Saison schon nach neun Spielen das Handtuch. In der Bezirksliga soll Piroth helfen, die "Abwehr zu stabilisieren", wie Stelter sagt.

In der Offensive ist Unzenberg mit Daniel Georg (35 Saisontore), Steven Tittel (16) und Lars Herrmann (18) gut aufgestellt für die Bezirksliga. Jetzt hat Stelter mit Martin Backes sogar noch eine Alternative mehr im Sturm. Der 24-Jährige kommt von Bezirksligist SG Soonwald/Simmern. Dort war Stelter bekanntlich bis November 2011 der Coach – und hatte in der Zeit auch Backes geformt. "Die Initiative kam von Martin, der Gedanke ist bei ihm lange gereift, mal etwas anderes zu machen", sagt Stelter, der sich auf seinen Ex-Zögling freut: "Er ist eine andere Art Stürmer als Georg und Tittel."

Auch auf den dritten Neuen, Mittelfeldspieler Mohammed Ghanem von Türkgücü Simmern, hält Stelter große Stücke, wenn "er fit ist", wie Stelter ergänzt. Weitere Personalie: Als Spielertrainer für die C-Klasse-Reserve verpflichtete Unzenberg Benjamin Maas, der früher für Soonwald und Mörschbach stürmte. Zudem hat Stelter noch weitere Namen im Kopf, die sein Aufstiegsteam auch in der Breite verstärken könnten, denn nach den Ergänzungsspielern Maurice Klein und Marcel Gruhn (beide zu B-Süd-Klub TSV Mengerschied) verlässt mit Ronny Mohr auch ein Stammspieler den Verein. "Ein ganz herber Verlust", sagt Stelter. "Ronny hat zuletzt im Mittelfeld klasse Leistungen gezeigt. Aber ich kann seinen Wechsel nachvollziehen." Aus beruflichen und privaten Gründen zieht es den 32-Jährigen zum B-Ligisten SG Leiningen. bon