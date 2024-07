Die Bayern-Basketballer basteln am Kader für die nächsten angestrebten Titelgewinne. Aus der Türkei kommt der nächste Neue.

Basketball: Euroleague, Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbul, Finalrunde, Final Four, Spiel um Platz 3, Uber Arena. Istanbuls Yam Madar (l) gegen Nigel Williams-Goss von Olympiakos Piräus. (zu dpa: «Meister FC Bayern verpflichtet Israeli Madar»)

München (dpa) – Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat Yam Madar verpflichtet. Der israelische Nationalspieler hat beim Double-Gewinner einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Der 23 Jahre alte Point Guard sammelte in den zwei zurückliegenden Spielzeiten Erfahrungen bei Partizan Belgrad und Fenerbahce Istanbul.

«Bayern ist ein historischer Club, den jeder in Europa kennt», sagte Madar, der bei der Bekanntmachung seiner Verpflichtung auch seine Ziele mit dem Bayern-Team formulierte: «In der Bundesliga wollen wir da anknüpfen, was letzte Saison geschafft wurde. Und in der Euroleague werden wir die Top 8 angreifen. Ich bin gespannt auf diese neue Challenge.»

Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic berichtete, dass man mit Madar schon vor einem Jahr in einem intensiven Austausch stand. «Wir sind sehr froh, dass es diesmal geklappt hat.» Madar sei noch sehr jung und trotzdem schon erfahren auf höchstem Level. «Seine Energie, sein Kampfgeist und seine Hingabe für das Spiel, gepaart mit seiner Spielintelligenz und mittlerweile einer guten Erfahrung in der Euroleague, dieses Paket wird für uns nächste Saison sehr hilfreich sein», äußerte Pesic in der Vereinsmitteilung.

Welcome, Yam!

„EuroLeague Rising Star“ und U20-Europameister

Yam Madar, 1,90 Meter groß, beeindruckte bereits in jungen Jahren, mit 17 debütierte er beim früheren Landesmeister Hapoel Tel Aviv, wo er auch im europäischen Wettbewerb erste Spuren hinterließ. In seiner dritten Saison dort glänzte er, nun 20-jährig, in Israels Topliga mit einem Schnitt von 17,1 Punkten und 5,2 Assists sowie einer Dreierquote von 47 Prozent.

Im November 2020 sicherten sich die Boston Celtics die Rechte am Draft-Pick Nr. 47, die Reise ging aber im Sommer darauf bei Partizan Belgrad weiter (EuroLeague: 8,6 PpS). Im zweiten Jahr unter Zeljko Obradovic belegte er beim Gewinn der Adria-Liga 2023 sowie erneut in der EuroLeague (5,8 PpS; in den Playoffs gegen Real Madrid 6,6 PpS) seinen Status als eines der vielversprechendsten Spielmacher-Talente.

Playoff-Erfahrung mit Fenerbahce

Fenerbahce akquirierte ihn darauf, die Spielanteile blieben in Istanbul ausbaufähig. Für den Final Four-Teilnehmer stand er vergangene Saison rund 13 Minuten auf dem Parkett (4,3 PpS, 2 ApS), zum Gewinn der türkischen Meisterschaft trug er 11,2 Punkte (46,3 % Dreier) und 5,4 Assists bei.

Bei der EM 2022 kam Madar in fünf Spielen auf durchschnittlich 13,4 Punkte, in der aktuellen EM-Qualifikation steht er nach zwei Einsätzen bei 17,5 Punkten. Bei der U20-EM 2019 hatte der Teenager mit 15,9 Zählern pro Partie und als bester Assistgeber des Turniers (7,7 ApS, 47 % Dreier) maßgeblichen Anteil am überraschenden Titelgewinn Israels.