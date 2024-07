Vor den Olympischen Sommerspielen, Olympia Paris 2024, Olympia, Ein Gendarm steht an einem leeren Gleis am Bahnhof Gare Montparnasse. Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris haben Unbekannte Brandanschläge auf mehreren Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt. (zu dpa: «Meiste Züge von Paris nach Deutschland Samstag planmäßig») Foto: Sebastian Kahnert/DPA