Meiste Produktion sportlicher Großereignisse in Köln

Von dpa

i ARCHIV - Ab 2025 produziert die ARD sportliche Großereignisse in Köln. Foto: Michael Rossmann/dpa

Die ARD wird vom kommenden Jahr an sportliche Großereignisse in Köln produzieren. Der sogenannte Sporthub auf dem Gelände des WDR startet mit der Handball-WM der Männer im Januar, wie die ARD am Donnerstag nach der Intendantensitzung mitteilte.