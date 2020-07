Idar-Oberstein (ots) – Im Verlauf des Samstag, 25.07.2020 wurden im Stadtteil Idar mehrere Fahrzeuge zusammen mit Studierenden der Hochschule der Polizei kontrolliert. Dabei wurden neben einigen kleineren Verstößen, wie z.B. unzureichend gesicherter Ladung, kleineren technischen Mängeln an den kontrollierten Fahrzeugen oder nicht angelegten Sicherheitsgurten auch zwei Fahrer dabei erwischt, wie sie unter Drogeneinfluss mit ihren Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnahmen. Diese beiden Fahrer erwartet jeweils eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie der Entzug der Fahrerlaubnis für mindestens 4 Wochen.



