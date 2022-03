Mehrere Straftaten am Rosenmontag in Mainz

Auf dem Mainzer Schillerplatz ist es am Rosenmontag zu mehreren Straftaten gekommen. Hunderte Feiernde hatten sich dort versammelt. Bis Mitternacht nahm die Polizei nach Angaben vom Dienstag 13 Straftaten auf. Die Feuerwehr Mainz, der Rettungsdienst, das Ordnungsamt sowie Einsatzkräfte der Polizei waren im Einsatz. Ein Mann sei von mehreren Menschen zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Daneben registrierten die Beamten zwei sexuelle Belästigungen, leichte Körperverletzungen und eine Sachbeschädigung. Insgesamt seien 47 Menschen kontrolliert und zwei in Gewahrsam genommen worden.

Zeitweise hätten sich nach Angaben der Polizei bis zu 700 Feiernde gleichzeitig auf dem Schillerplatz befunden. Die aktuelle Corona-Verordnung erlaube diese Anzahl von Personen, allerdings nur unter Geimpften, so die Polizei.

Unter anderem sei ein 20-Jähriger am Abend wegen seines aggressiven Verhaltens am Schillerplatz von der Polizei festgenommen worden. Er soll die Einsatzkräfte beleidigt und sich verfassungsfeindlich und extremistisch geäußert haben. In der Zelle soll er anschließend eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben, die er zuvor über den Notfallknopf rief. Er habe ihr auch Gewalt angedroht. Bei seiner Entlassung habe er einen Polizeibeamten angegriffen und verletzt. Der Polizist habe seinen Dienst aber fortsetzen können. Gegen den 20-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen zahlreicher Straftaten.

