Mehrere Sachbeschädigungen mit hohem Schaden im Stadtgebiet

dass diese auf der Fahrbahn ausgekippt worden seien. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde die mitgeteilten Umstände so festgestellt und mit eigenen Mitteln beseitig.

Bei näherer Überprüfung im Stadtgebiet konnten dann folgende Taten festgestellt werden:

1.

Sachbeschädigung an Imbiss-Schaufenster „Royal Chicken & Burger“,

Lahnstein, Bürgermeister-Müller-Straße 3, Passage zur Hochstraße

Schaden: ca. 2.000 EUR

Durch den oder die Täter wurde ein Tisch einer Außenbestuhlung in eine Scheibe des Eingangsbereiches geworfen und die Scheibe zerstört.

2.

Sachbeschädigung an der Eingangstür der Stadthalle.

Lahnstein, Blankenberg 5, Passage zum Salhofplatz

Schaden: ca. 500 EUR.

Der/die Täter beschädigten eine Glastür, vermutlich mittels Steinwurf.

3.

Sachbeschädigung, Schaufensterscheibe am Ladengeschäft „TK Smart Repair UG“,

Lahnstein, Adolfstraße 41.

Schaden: 3.500 EUR

Der/die Täter zerstörten mittels Steinwürfen die Schaufensterscheibe an o. g. Geschäft.

4.

Sachbeschädigung, Großscheibe eines Nagelstudios,

Lahnstein, Adolfstraße 59.

Schaden: 3.500 EUR.

Der/die Täter zerstörten mittels Steinwürfen die Großscheibe an o. g. Geschäft.

5.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Lahnstein, Kirchstraße/Bürgermeister-Müller-Straße.

Der/die Täter hoben einen Gullydeckel auf der Fahrbahn aus. Ein im Rahmen der Fahndung eingesetztes Polizeifahrzeug fuhr in das Loch. Inwieweit ein Schaden entstanden ist, wird noch festgestellt.

Zeugen, die Hinweise zu den genannten Taten und/oder Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.



