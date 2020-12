Mehrere Reisezüge in den Bahnhöfen Remagen und Andernach besprüht

Andernach / Remagen (ots) – Unbekannte Täter verursachen an den Weihnachtstagen Sachschaden in Höhe von mehr als 5.000 Euro durch Farbschmierereien an Zügen in den Bahnhöfen Andernach und Remagen.