Mehrere Pkws in Bendorf-Mülhofen mutwillig zerkratzt – Zeugenaufruf

Hierdurch wurden die Pkws nicht unerheblich beschädigt. Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Sachbeschädigungen erfolgten in den Straßen „Lossenweg“, „Am Röttchenshammer“ und „Lerchenweg“.

Zudem kam es in der besagten Tatnacht zu einem gleichgelagerten Fall in der Straße „Im Pelzgraben“ in Vallendar. Hier wurde die Motorhaube an einem geparkten Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Taten machen können, sich umgehend mit der Polizei in Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Sauter, PHK

Telefon: 02622/9402-0

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell