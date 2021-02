Mehrere PKW-Führer unter erheblichem Alkoholeinfluss erwischt.

Bei einem PKW Führer wurden 1,46 und bei dem anderen 1,79 Promille festgestellt. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren und eine lange Fahrerlaubnissperre.

Die Polizei weißt daher darauf hin, dass auch in Corona-Zeiten weiterhin kontrolliert wird und dass es bei Alkohol am Steuer auch in dieser schwierigen Zeit, keinerlei Toleranz geben kann.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Ansprechpartner: Lothar Schneider



Telefon: 06542/9867-0

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell