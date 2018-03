Mehrere Hunde ohne Spielzeug toben lassen

Großhabersdorf (dpa/tmn) – Das gibt nur Ärger: Treffen auf einer Wiese mehrere Hunde zusammen, halten sich Besitzer mit dem Stöckchenwerfen besser zurück. Sonst kommen sich die Tiere in die Quere.

Ob mit Stöckchen oder Ball: Hunde lieben Apportierspiele.

Foto: Andrea Warnecke – DPA

Wenn mehrere Hunde spielen, kann es schnell zum Streit kommen: Die stärksten und schnellsten Tiere schnappen den anderen das Spielzeug vor der Nase weg. Für die unterlegenen Tiere könne das frustrierend sein, erklärt Hundetrainerin und Buchautorin Martina Horn. Besser sei es, die Vierbeiner ohne Spielzeug miteinander herumtoben zu lassen.

Haben Halter selbst mehrere Hunde, bringen sie ihnen das Apportieren von Bällen oder Stöcken am besten getrennt voneinander bei. Schrittweise könne man dann mit beiden Tieren zusammen spielen. «Ich würde dann aber für jeden ein eigenes Spielzeug verwenden», rät Horn. Um Streit zu vermeiden, werfen Halter die Bälle am besten in verschiedene Himmelsrichtungen. So kommen sich die Hunde nicht in die Quere.