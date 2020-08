In der Nacht von Donnerstag, 27.08.2020, auf Freitag, 28.08.2020, kam es in der Eschbergstraße in 54585 Esch zu mehreren Diebstählen.

Von drei Grundstücken entwendeten die bisher unbekannten Täter zwei Pedelecs, ein Cross-Motorrad sowie Werkzeug und elektrische Gartengeräte. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Zusammenhang erlangt werden, welches die Straße langsam befahren haben soll. Möglicherweise solle es sich um einen Transporter der „Sprinter-Klasse“ gehandelt haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder sonst, auch im Vorfeld der Tat, verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen.



