Mehr Verkehr durch Ausflügler und Kurzurlauber

München/Stuttgart (dpa/tmn) – Der 1. Mai steht vor der Tür und pünktlich zum langen Wochenende erwarten die Autoclubs volle Straßen in Deutschland. Hier kann es eng werden.

Wartezeit einplanen: Zum 1. Mai erwarten die Autoclubs wieder volle Straßen.

Foto: Uli Deck – DPA

Am kommenden langen Wochenende (27. April bis 1. Mai) wird es auf den Autobahnen in Deutschland voll. Davon gehen der ADAC und der Auto Club Europa (ACE) aus. Beide Clubs erwarten, dass viele Kurzurlauber den Montag (30. April) als Brückentag zum Maifeiertag nutzen. Auf den Fernstraßen sei vor allem am Freitagnachmittag (27. April), am Samstag (28. April) sowie am Dienstagnachmittag (1. Mai) mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Besonders groß wird die Staugefahr nach Einschätzung des ACE auf folgenden Strecken sein:

- A 5 Frankfurt- Karlsruhe – Basel

- A 7 Ulm – Füssen

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München- Salzburg

- A 9 Berlin – Nürnberg – München

- A 81 Singen – Stuttgart

- A 93 Inntaldreieck- Kufstein

- A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München

Wo es bei den Alpenpässen noch Probleme geben könnte, verrät eine Übersicht des ACE.