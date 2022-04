Mehr Sicherheit für innen und außen – Notbremsassistent für Stadtbusse

SP-X/Friedrichshafen. Ein Notbremssystem für Stadtbusse hat der Zulieferer ZF nun vorgestellt. Der Assistent nutzt Radar- und Kamerasensoren, um Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger in der Fahrtrichtung zu erkennen. Bei einer drohenden Kollision gibt es zunächst eine Warnung an den Fahrer, erfolgt keine Reaktion, wird automatisch die Bremse betätigt. So sollen sowohl andere Verkehrsteilnehmer als auch die Fahrgäste an Bord vor einer Kollision geschützt werden. Als Basis des Systems dient ein Notbremsassistent für Lkw, ZF hat die Technik an den Einsatz im Stadtbus angepasst. Auf den Markt kommen soll es im Laufe des Jahres.

Holger Holzer/SP-X