Nicht nur größere Batterien, schmalere Reifen oder leichtere Karosserien sorgen für mehr Reichweite beim E-Auto. Auch ganz kleine Teile können eine große Wirkung haben.

SP-X/Dresden. Mehr Reichweite für Elektroautos verspricht ein neuer Mikrochip von Bosch. Der Silizimkarbid-Halbleiter für die Leistungselektronik von E- und Hybridautos soll dank einer besseren elektrischen Leitfähigkeit effizienter arbeiten als herkömmliche Silizium-Chips. Grund sind vor allem die um 50 Prozent geringeren Wärmeverluste, was zudem die Kühlung von Elektronik und Antriebskomponenten entlastet. Bosch rechnet mit einer Reichweitenerhöhung pro Akkufüllung um sechs Prozent. Bei heute gängigen Werten von 300 Kilometern entspräche das einem Plus von 18 Kilometern. Produziert werden die Halbleiter der neuen Generation in Reutlingen.

Holger Holzer/SP-X