Mehr Lücken als Überzeugung

Solche Szenen gab es nicht oft zu sehen: Zum Saisonauftakt in der Regionalliga Südwest traten die 05-Amateure (hier: Fabian Kalig) nur selten in Erscheinung. Der Hoffenheimer Torwart Koen Casteels hatte wenig Arbeit.

Foto: Bernd Eßling

Das musste am Samstagnachmittag am Bruchweg Stadionsprecher Hüseyin Özballar feststellen, als er in der Halbzeit des Regionalligaspiels zwischen den 05-Amateuren und der TSG Hoffenheim II die Pausenstände von den anderen Plätzen ankündigte – und alle Partien der Regionalliga West aufzählte, bevor er merkte, dass die Mainzer inzwischen in der Südweststaffel spielen.

Dieser Lapsus allerdings war ein Kinkerlitzchen, verglichen mit dem Einstand der Mannschaft im neuen Umfeld. Mit 0:5 (0:2) unterlagen Gastgeber dem Team aus dem Kraichgau, wobei es ihnen gelang, ihren Trainer in einigen Punkten zu überraschen. Beispielsweise hatte Martin Schmidt nicht ein so auffällig schwaches Zweikampfverhalten erwartet. "Das war in den letzten Testspielen eine absolute Stärke", sagte er. Gleiches galt für das Umschaltspiel, das seine Mannschaft in der Schlussphase der Vorbereitung gegen ansprechende Gegner zu seiner großen Zufriedenheit praktiziert hatte. "Ich war auch überrascht von zwei, drei Spielern", ergänzte Schmidt. Dass es sich auch dabei um keine freudigen Erlebnisse gehandelt hatte, musste er nicht eigens erwähnen.

Weit unter den Erwartungen

Einzelne Namen herauspicken mochte der Coach nicht; nach einer Partie, in der die gesamte Mannschaft weit unter den Erwartungen geblieben war, erachtete Schmidt dies nicht für zielführend. Fakt war allerdings, dass auch von jenen verbliebenen regionalligaerfahrenen Kräften, die den noch jüngeren Nachwuchs führen sollen, kaum Impulse, aber reichlich Fehler kamen.

So lief Jared Jeffrey, gleich ob als Zehner oder auf der Halbposition, ohne nennenswerten Output über den Platz. Jaineil Hoilett versuchte viel, ihm gelang jedoch wenig. Und Manuel Schneider, angesichts einer überzeugenden Vorbereitung als Sechser auch diesmal als zentraler Defensivmann eingesetzt, verbuchte kaum Ballgewinnen, dafür aber jede Menge Fehlpässe.

Zwei unnötige Gegentore

Zu allem Überfluss kassierten die Gastgeber auch noch zwei frühe Gegentore, die beide nicht hätten fallen dürfen. Beim ersten hätte Torwart Yannik Dauth den Ball lange ablaufen können, bevor Michael Gregoritsch nach einem Pass in die Spitze aus 14 Metern abschloss (5.). Das 0:2 resultierte aus einem Freistoß aus spitzem Winkel, den Andreas Ludwig hart vors Tor schlug und 05-Stürmer Lucas Röser unglücklich ins (unbesetzte) kurze Eck abfälschte (17.).

Zufrieden stimmte Schmidt allenfalls die letzte Viertelstunde vor der Pause – der aber nach dem Seitenwechsel ein "schneller Nackenschlag folgte, von dem sich meine Jugendschaft nicht mehr erholt hat". TSG-Routinier Kai Herdling nutzte ein Missverständnis zwischen Elkin Soto und Sebastian Knopp zum direkten Gegenangriff, den Ludwig zum 1:3 abschloss (51.). Wegen dieser und vieler anderer Szenen sprach 05-Trainer Schmidt später von einer "Lehrstunde in Sachen Umschaltverhalten". Bei den Mainzern klafften große Lücken im Zentrum, die Abstimmung innerhalb der Viererkette und zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen funktionierte nicht. Und dass es angesichts der zahlreichen Situationen, in denen die Gäste unbehelligt ihre Angriffe fahren konnten, nur noch zu zwei weiteren Treffern durch Denis Thomalla und Robin Szarka kam, war erstaunlich genug.

Zwei Chancen durch Hoilett

Eigene Chancen verbuchten die Mainzer zwei: Als TSG-Torwart Koen Casteels einen Jeffrey-Freistoß nicht festhielt, brachte Hoilett den Nachschuss nicht am Keeper vorbei (33.). Und in der 66. Minute scheiterte der 05-Angreifer aus kurzer Distanz an Casteels.

Ansonsten war den Gastgebern spätestens nach dem dritten Gegentreffer die Überzeugung abhanden gekommen, den Saisonauftakt nicht so krachend in den Sand zu setzen.

Peter H. Eisenhuth