Mehr Fahrräder, weniger Diebstähle – Kriminalitätsstatistik

In Deutschland sind so viele Fahrräder unterwegs wie nie zuvor. Die Zahl der Diebstähle ist jedoch gesunken.

Anzeige

SP-X/Wiesbaden. Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Deutschland hat 2023 abgenommen, obwohl die Zahl der Bikes weiterwächst. Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik (PKS) wurden 264.062 Zweiräder gestohlen, 1.500 weniger als im Vorjahr. Aufgeklärt werden konnten 24.667 Fälle, in denen 19.385 Tatverdächtige ermittelt wurden. Der Bestand an Fahrrädern erreichte im vergangenen Jahr mit rund 84 Millionen einen Rekordwert, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen.

Holger Holzer/SP-X