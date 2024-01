Mehr Benziner im Land neu zugelassen

Plus

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurden in Rheinland-Pfalz 104.197 Fahrzeuge neu zugelassen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt, waren das 5162 Neuzulassungen beziehungsweise 5,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Damit fiel der prozentuale Anstieg deutlich geringer aus als in Deutschland insgesamt (plus 14,1 Prozent). Von Januar bis September 2023 wurden insgesamt 80.172 Pkw zugelassen; davon gut 49 Prozent mit alternativen Antriebsarten. Einen reinen Elektroantrieb hatten 17.138 Fahrzeuge – gut ein Fünftel der Gesamtzulassungen bei Personenkraftwagen. Die Zahl der Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb lag bei 4624; das sind 5,8 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen. Die Zahl der Neuzulassungen bei den Plug-in-Hybriden hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als halbiert. Der Grund dafür dürfte im Wegfall der Bafa-Förderung für diese Fahrzeugklasse seit dem 1. Januar 2023 liegen. Dagegen hat der Anteil der Zulassungen sonstiger Hybride in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich zugenommen und in den ersten neun Monaten 2023 einen Wert von 21,5 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen erreicht. Betrachtet man nur Elektroautos und Plug-in-Hybride, das heißt Pkw, die auch ohne Unterstützung durch einen Verbrennerantrieb (zumindest Teilstrecken) fahren können, so lag deren Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen bei 27,1 Prozent und damit niedriger als im Vergleichszeitraum der beiden Vorjahre (Anteile: 2022: 30,8 Prozent; 2021: 27,5 Prozent).