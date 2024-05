Mehr als nur ein Speichenschloss – Test: I Lock it Pro

Anzeige

SP-X/Köln. 2018 stellte uns der deutsche Fahrradschlosshersteller Haveltec sein damals neues Speichenschloss „I Lock it“ zum Test zur Verfügung. Inzwischen hat das einstige Start-up die zweite Generation seines Diebstahlschutzes auf den Markt gebracht. Die Neuauflage namens „I Lock it Pro“ kann einiges besser, wie der Praxistest zeigt. Im Gegenzug hat Haveltec aber auch kräftig an der Preisschraube gedreht.

Passen die Löcher am Rahmen für die Rasterung vom „I Lock it“-Speichenschloss, dauert die solide Montage nur wenige Minuten Foto: SP-X/Mario Hommen

Optisch hat die Neuauflage klar gewonnen. Das Gehäuse wirkt hochwertiger, zumal nun ein schicker Alu-Bedienknopf mit Leuchtring das bisher unter einer halbtransparenten Gummihülle versteckte Leuchtbedienelement ersetzt. Außerdem wurde auf den übertrieben großen Schriftzug „Made in Germany“ verzichtet, der bei der ersten Version noch auf der bakalitähnlichen Kunststoffhülle zu sehen war.

Mit dem Gesamtpaket kostet das „I Lock it Pro“ über 370 Euro Foto: SP-X/Mario Hommen

Eigentlich wollten wir die neue Schlossgeneration wie zuvor das erste „I Lock it“ an den Rahmen eines T 900 von Fahrradmanufaktur verschrauben. Während die Befestigungslöcher der ersten Generation sich dafür eignen, ist das Raster beim Pro dafür zu breit. Das mag auch daran liegen, dass die Pro-Version für Räder mit bis zu 7 Zentimeter breiten Reifen ausgelegt wurde. Schließlich landete das Schloss am Rahmen eines Reiserads mit breiten Reifen. Nach wenigen Minuten war es fest verschraubt. Alternativ wäre auch eine Montage am T 900 mit den mitgelieferten, aber weniger eleganten Montageadaptern aus Kunststoff möglich gewesen. Mitgeliefert wurden auch ein kleiner Bluetooth-Handsender und das Einsteckseil Mate von Tex-Lock, die im Alltag einige praktische Vorteile bieten.

Das I Lock it Pro wirkt solide und gut verarbeitet. Auf der linken Seite bietet es ein Einsteckloch für das Einsteckseil von Tex Lock Foto: SP-X/Mario Hommen

Das Speichenschloss, das um 150 auf 500 Gramm zugelegt hat, verfügt wie bisher über einen USB-Anschluss, über den der integrierte Akku geladen wird. Während des Ladevorgangs haben wir die übersichtliche und einfach bedienbare App „I Lock it“ heruntergeladen und uns kurz beim Anbieter registriert. Danach konnten wir das Schloss und das Smartphone per Bluetooth koppeln und einige Einstellungen in der App vornehmen. Wenige Minuten später öffnete sich die smarte Welt von „I Lock it“ mit einigen interessanten Funktionen.

Mit dem Einsteckseil lässt sich das Fahrrad so ziemlich überall recht einfach anschließen Foto: SP-X/Mario Hommen

Im Kern bleibt das Pro ein Speichenschloss, das wahlweise über die App, den zuvor gepairten Handsender oder direkt über das Einsteckseil geschlossen werden kann. Das Schloss reagiert einwandfrei auf die Steuerung per Smartphone. Das gilt auch für den Handsender. Der ist praktisch, weil er einfach an den Schlüsselbund gehängt werden kann und man zur Schlossbedienung kein Smartphone mitnehmen muss. Will man das Rad zusätzlich sichern, etwa an einem Ständer, muss man das Einsteckkabel mitnehmen, für das es allerdings keine Halterung gibt. Das solide wirkende Teil lässt sich einfach um viele Gegenstände wickeln und dann ein Ende in die passende Öffnung im Speichenschloss schieben, wodurch gleichzeitig der Schließmechanismus aktiviert wird. Leise surrend gleitet dann wie von Geisterhand ein Metallbügel in die gegenüberliegende Öffnung und verriegelt. Der Clou: Egal, wie unglücklich sich eine Speiche dem Bügel in den Weg stellt, er gleitet immer daran vorbei. Eine sperrige Speiche kann zwar den Weg des Bügels zur gegenüberliegenden Öffnung verändern, aber die Öffnung ist für alle Fälle groß genug.

Das Einsteckseil von Tex-Lock ist eine sinnvolle Ergänzung, die allerdings 79 Euro Aufpreis kostet Foto: SP-X/Mario Hommen

Interessant sind natürlich die Tracking- und Alarmfunktionen. Ist das Schloss verriegelt, ist der Alarm aktiviert. Stellt ein Bewegungssensor fest, dass sich jemand am Fahrrad zu schaffen macht, ertönt ein weithin hörbarer Alarmton. Da das Schloss mit dem Internet verbunden ist, wird auch der rechtmäßige Besitzer per App über das Ereignis informiert. Außerdem kann das Fahrrad über das Schloss geortet werden. Sollte ein Dieb das Fahrrad mit dem Schloss entwenden, lässt es sich über die Ortungsfunktion lokalisieren. Eine aktive Verfolgung von Dieb und Diebesgutes sollte jedoch der Polizei überlassen werden.

Eine spezielle Halterung für das Einsteckseil gibt es nicht. Bei uns passte es problemlos in die Lenkertasche Foto: SP-X/Mario Hommen

Das Schloss bleibt übrigens über einen längeren Zeitraum online, denn die Batterie mit 1.200 mAH soll für bis zu sieben Monaten ausreichen. Eine Woche nach der ersten Inbetriebnahme zeigte die Batterieanzeige der App noch eine volle Batterie an.

Alt gegen neu: Das erste I Lock it (links) haben wir nach rund sechs Jahren Dienstzeit demontiert Foto: SP-X/Mario Hommen

Die schöne Verbindungstechnik im Schloss hat eine Kehrseite: Sie kostet. Für das Schloss allein werden rund 260 Euro fällig. Mit Einbauadapter (10 Euro), Handsender (25 Euro) und Einsteckseil (79 Euro) steigt der Preis um mehr als 100 Euro steigen. Und da der GPS-Tracking-Service nur in Verbindung mit einer Mobilfunkverbindung funktioniert, werden nach zwei Jahren kostenloser Nutzung monatlich 2,90 Euro fällig.

25 Euro Aufpreis kostet der kleine Handsender, der sich leicht anlernen lässt Foto: SP-X/Mario Hommen

Mario Hommen/SP-X