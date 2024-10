Mehr als acht Millionen TV-Zuschauer bei Fußball-Klassiker

Anzeige

München (dpa) – Die Live-Übertragung des Fußball-Klassikers Deutschland gegen die Niederlande im ZDF war der TV-Quotensieger am Montag. Nach Angaben der AGF Videoforschung sahen durchschnittlich 8,518 Millionen Menschen den 1:0-Erfolg der DFB-Auswahl in der Nations League gegen das Oranje-Team. Die Sendung aus München erreichte damit einen Marktanteil von 34,1 Prozent.Beim 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft am Freitag gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica hatten im Schnitt 6,30 Millionen Interessierte den übertragenden Sender RTL eingeschaltet. Der Marktanteil hatte bei 26,4 Prozent gelegen.