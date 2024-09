Mehr als 90 Standorte in 25 Ländern

Die Röchling-Gruppe besteht bereits seit 200 Jahren und stellt individuelle Kunststoffe her. Weltweit beschäftigt die Gruppe rund 11 250 Mitarbeiter an mehr als 90 Standorten in 25 Ländern. Zusammen erwirtschafteten die drei Unternehmensbereiche Industrial, Automotive und Medical im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von 2,207 Milliarden Euro.