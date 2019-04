Colombo

Mehr als 200 Tote in Sri Lanka bei Anschlagsserie

Bei einer verheerenden Anschlagsserie auf christliche Kirchen und Luxushotels sind in Sri Lanka mindestens 215 Menschen getötet worden. Bei den koordinierten Explosionen wurden außerdem mehr als 500 Menschen verletzt, wie Krankenhaus-Sprecher der dpa sagten. Insgesamt gab es mindestens acht Detonationen, darunter drei in Kirchen und drei weitere in Luxushotels. Zunächst bekannte sich niemand zu den Angriffen. Nach Angaben der Polizei gab es inzwischen 13 Festnahmen. Das Auswärtige Amt aktualisierte kurz nach den Attacken seine Reisehinweise und richtete einen Krisenstab ein.