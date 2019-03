Greta Thunberg ist als Superstar der Klimaschutzbewegung seit Monaten im Fokus der Weltöffentlichkeit. Nun ist die junge Schwedin zum zweiten Mal in Deutschland, um gegen die Klimapolitik zu protestieren. Mit dabei sind über 10.000 Kinder und Jugendliche.

Berlin (dpa). Mehr als 10.000 Schüler sind in Berlin nach Polizeiangaben für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In die „Fridays For Future“-Demonstration reihte sich auch deren Gründerin, die Schwedin ...