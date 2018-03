Aus unserem Archiv

Berlin/Hannover (dpa) – Russlands Präsident Dmitri Medwedew kommt heute zu deutsch-russischen Regierungskonsultationen nach Hannover. Zum Auftakt steht am Abend ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel auf dem Programm. Morgen schließen sich dann gemeinsame Beratungen mit mehreren Ministern in der niedersächsischen Landeshauptstadt an. Themen sind unter anderem die Schuldenkrisen in Europa und den USA, engere Wirtschaftskontakte und der Kurs in internationalen Konflikten wie Syrien. Beide Regierungen tagen einmal im Jahr gemeinsam.