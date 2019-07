Medien: Youtuberin verunglückt tödlich mit E-Tretroller

London (dpa) – Das erste Todesopfer eines E-Tretroller-Unfalls in Großbritannien soll Medienberichten zufolge eine bekannte Youtuberin sein. Bei dem Unfall sei die Lifestyle-Beraterin Emily Hartridge ums Leben gekommen, meldet unter anderem der „Guardian“. Scotland Yard hatte bereits am Freitag über den Unfall berichtet, den Namen der Frau auf Wunsch der Angehörigen aber nicht genannt. Die 35-Jährige wurde demnach an einer Kreuzung von einem Lastwagen erfasst. In Großbritannien sind E-Scooter, anders als in Deutschland, nicht für den Straßenverkehr zugelassen.