Fußball: Bundesliga, Start Borussia Dortmund Trainingslager in der Schweiz. Salih Özcan lacht. Der türkische Nationalspieler ist bei Borussia Dortmund im Gespräch. (zu dpa: «Medien: VfL Wolfsburg will Dortmunder Özcan holen»)

Fußball: Bundesliga, Start Borussia Dortmund Trainingslager in der Schweiz. Salih Özcan lacht. Der türkische Nationalspieler ist bei Borussia Dortmund im Gespräch. (zu dpa: «Medien: VfL Wolfsburg will Dortmunder Özcan holen») Foto: David Inderlied/DPA

Anzeige

Wolfsburg (dpa). Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg möchte bis zum Ende der Transferfrist am Freitag offenbar den türkischen Nationalspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund verpflichten. Das berichten der «Kicker» und die «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» übereinstimmend. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler entspricht dem Profil des gesuchten defensiven Abräumers und ist in Dortmund nur noch Ersatzmann.

In Wolfsburg könnte sich bis Freitagabend noch einiges am Kader verändern. Der Franzose Maxence Lacroix wird vom Premier-League-Club Crystal Palace umworben. Im Fall seines Verkaufs an den englischen Erstligisten würde der VfL auch noch einen weiteren Abwehrspieler verpflichten. Wunschkandidat für diese Position ist seit Wochen der Franzose Ismael Doukouré von Racing Straßburg.