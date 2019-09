Medien: Telekom sichert sich TV-Rechte für Fußball-EM 2024

Berlin (dpa) – Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich die Telekom die Medien-Rechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 gesichert. Das Unternehmen erwarb die Live-Rechte an allen Spielen des Turniers in Deutschland, schreiben „Frankfurter Allgemeine“ und „Bild“ am Freitag. Damit würden ARD und ZDF leer ausgehen.