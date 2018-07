Medien: Löw macht als Bundestrainer weiter – Ziel WM 2022

München

Joachim Löw bleibt Fußball-Bundestrainer. Sechs Tage nach dem historischen Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Russland soll sich der 58-Jährige für ein Weitermachen entschieden haben, wie „Sport Bild“ und „Bild“ berichteten. Eine Bestätigung des Deutschen Fußball-Bundes gab es dafür zunächst nicht. Löws Vertrag hatte ohnehin noch eine Laufzeit bis zur nächsten WM-Endrunde 2022 in Katar. Die Verbandsführung hatte bereits am vergangenen Freitag in einer Telefonkonferenz dafür votiert, trotz des WM-Debakels mit Löw weitermachen zu wollen.